Atalanta-Napoli: azzurri non vincono in trasferta dal 2018

Il Corriere del Mezzogiorno riporta un dato riguardo Atalanta-Napoli, ovvero la mancata vittoria degli azzurri in trasferta dal 2018.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra su Atalanta-Napoli, in particolare sulle vittorie degli azzurri in trasferta. Il quotidiano in particolare ricorda che i partenopei non vincono in trasferta contro gli orobici dal 2018.

“Il Napoli non vince a Bergamo da tre anni e mezzo, l’ultimo blitz risale al 3 dicembre 2018, quando Milik nel finale regalò una gioia ad Ancelotti e compagni. Dalla stagione 2016-17, il primo exploit dell’Atalanta di Gasperini, il Napoli tra campionato e Coppa Italia ha incassato otto sconfitte in sei annate. Il bilancio più recente è ancora più duro, negli ultimi sette incontri gli azzurri hanno perso quattro volte”.

