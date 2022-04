Atalanta-Napoli, il dato preoccupante relativo all’assenza di Osimhen

Il quotidiano Tuttosport riporta un dato relativo all’assenza di Victor Osimhen durante Atalanta-Napoli.

Victor Osimhen non sarà presente in campo per Atalanta-Napoli a causa di una squalifica. A tal proposito il quotidiano Tuttosport ha pubblicato un dato da non sottovalutare.

Dal quotidiano si legge:

“Il Napoli dovrà ribaltare la tradizione dimostrando di essere più forte delle assenze. Con Osimhen in campo, infatti, gli azzurri hanno vinto il 70% delle partite (14 e 20), mentre hanno ottenuto solo con il 50% dei successi nelle gare senza di lui (5 su 10). Con questo rendimento, la media dei punti scende inevitabilmente (da 2.3 a 1.7).”

