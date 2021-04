Attento Pirlo, la panchina potrebbe iniziare a traballare un po’ di più

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: il posto dell’allenatore bianconero è a rischio.

Pirlo dopo una serie di errori e pochi risultati positivi, è a rischio panchina.

E’ un periodo delicato per la Juventus e per Andrea Pirlo, la panchina sembrerebbe essere a rischio per il tecnico bianconero, in caso di risultato negativo nel derby di Torino. Potrebbe essere questo il grande tema della domenica di Pasqua, se oggi all’Olimpico Gran Torino non dovesse trionfare, accompagnato poi da una prestazione scadente, la panchina scricchiolerebbe ancora di più.

