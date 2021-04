Napoli – Crotone: grande ritorno in campo e una sorpresa inaspettata

L’Official SSC Napoli su Twitter pubblica la lista ufficiale dei convocati per la sfida di questa sera contro il Crotone.

Il Napoli questa sera sarà quasi al completo con due grandi ritorni.

E’ stata comunicata la lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Crotone, gli azzurri questa sera potranno contare su rilevanti ritorni in campo. Il grande ritorno di Piotr Zielinski, il recupero di David Ospina – dopo che lo stesso si era dato come indisponibile -. Ancora fuori Koulibaly per squalifica e un altro importante ritorno quello di Petagna.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani attacca la Juventus: “Festeggiano il record di uova vendute”

Marolda: “Sarri ha dato disponibilità per tornare, escludo Inzaghi e Allegri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caduto per cedimento balaustra ponte Martesana Milano, morto