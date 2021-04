Napoli – Crotone, il ritorno in campo dell’incredibile duo in attacco

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il focus sulla formazione del Napoli contro il Crotone, ecco i dubbi di Gattuso.

Gattuso contro il Crotone ha una grande responsabilità, perché ogni passo compiuto può essere decisivo.

Oggi il Napoli scende in campo contro il Crotone. Se i calabresi sono a caccia di punti salvezza, gli azzurri sono determinati nel proseguire il percorso in Champions League. Gattuso, però, in questo caso deve fare fronte a quattro dubbi inerenti alla formazione.

Sulla fascia sinistra, la scelta è tra Hysaj e Mario Rui. In difesa c’è Maksimovic in vantaggio su Rrahmani, mentre in attacco persistono delle incertezze, in primo piano c’è la possibilità di vedere in campo dal primo minuto Insigne -di cui si monitorano le condizioni- e Mertens. Lozano invece è pronto per spostarsi sulla fascia sinistra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani attacca la Juventus: “Festeggiano il record di uova vendute”

Marolda: “Sarri ha dato disponibilità per tornare, escludo Inzaghi e Allegri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caduto per cedimento balaustra ponte Martesana Milano, morto