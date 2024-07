Corriere dello Sport – Attenzione agli svincolati: la nuova politica di Manna

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Il ds Manna, ha portato una novità in casa partenopea: l’interesse per gli svincolati. Questo un cambio di strategia, per cercare di regalare a Conte giocatori esperti e subito pronti. A partire da Mario Hermoso, la sua pista non è del tutto sfumata, nonostante le richieste fuori portata dell’agente. In più è stato avvicinato da club della Saudi Pro League e anche dal Besiktas. Intanto però ADL è impegnato sugli affari Buongiorno e Spinazzola.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa Italia, tutte le date: il giorno d’esordio del Napoli di Antonio Conte

Il Napoli vuole chiudere per Buongiorno: oggi incontro con ag. poi chiusura col Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi