Rai – Venerato: “Spinazzola, ci siamo: biennale secco! Conte lo aspetta a Dimaro”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, sul sito TGR ha parlato dell’affare per Leonardo Spinazzola. È ormai cosa fatta, il giocatore si legherà al Napoli per due anni: “Ci siamo. Biennale secco da 1.8 milioni più bonus. Conte lo aspetta a Dimaro. Lukaku ed Hermoso in stand-by. Il belga si è già promesso a Manna e Conte. Niente Milan. Appena andrà via Oshimen, il Napoli ingaggerà la punta belga. Altro pupillo del top coach salentino”.

