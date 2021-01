Auriemma: “Cuadrado ha la cura per il covid? Se così fosse la dicesse”

Raffaele Auriemma a Sportmediaset, dice la sua sulla finale di Supercoppa Italiana: “Cuadrado ha la cura per il covid? Se così fosse la dicesse”.

Auriemma continua dicendo:

“La Juventus è stata forte, ha giocato bene. Il Napoli è stato timido, poca intraprendenza. Ha purtroppo mostrato i suoi limiti. Tra i migliori ci sono Demme, che si è sacrificato tanto, e Lozano. I più deludenti sono stati Zielinski ed Insigne.

Per quanto riguarda la Juventus, un grande applauso va a Cuadrado, ha passato la positività al Covid, scendendo in campo con una performance straordinaria. Mi domando, se ha la cura per il virus, potrebbe spargerla in modo da salvare l’intera popolazione mondiale”.

