Tele A – Auriemma: “Il Napoli può lottare per lo scudetto! Inutile pensare che se si dice non succede, siamo nel 2024”

Il giornalista Raffaele Auriemma, è intervenuto in diretta a ‘Si Gonfia la Rete’: “Il Napoli può lottare per lo scudetto. Non mi venite a parlare di scaramanzia: io trovo ridicolo pensare che se noi diciamo questa cosa poi il Napoli non vince lo scudetto.

Siamo nel 2024 o nel Medioevo? Ma quale seccia? Non accetto questa cosa, non mi piace, si perde energia se si pensa in questo modo. Anche Conte punta a scaricare addosso agli avversari le responsabilità e soprattutto il peso di un obiettivo. E fa bene”.

