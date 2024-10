Radio Marte – Fedele: “Napoli? Solo a fine novembre sapremo che squadra è. Abbiamo un calendario in discesa”

L’ex dirigente Enrico Fedele, è intervenuto a ‘Marte Sport Live’: “Non illudiamoci o non andiamo in depressione: solo dopo novembre sapremo il Napoli chi è. Abbiamo avuto un calendario in discesa e non abbiamo fatto grandi prestazioni, ad eccezione di qualcuna. Se Lukaku migliora e fa 20 gol, allora si può puntare in alto. Il belga deve essere l’ago della bilancia, ma solo dopo fine novembre potremo fare delle valutazioni. Le caratteristiche dei calciatori sono chiare, a chi è del mestiere bastano cinque minuti per capirle, ma vedo che i tifosi si esaltano presto. Anguissa è stratosferico e il Napoli è in ottime condizioni fisico-atletiche, ma c’è chi pensa che non possiamo fare molto senza McTominay, un ragazzo fisicamente importante che però ha dei limiti nel breve.

E’ senza Lukaku, invece, che non possiamo vincere il campionato. Lukaku è ancora al 50%, non di più; aspettiamo di vedere cosa farà una volta arrivato al 70-75%. Neres non lo vedremo ancora titolare, in questo momento Politano è troppo importante tatticamente per il Napoli. La sfida col Como non sarà facile, ma il Napoli in valori assoluti non dovrebbe avere problemi. I lariani giocano in calcio alla spagnola, ma gli azzurri sono più forti”.

