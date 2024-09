Facebook – Auriemma: “Vittoria squillante a Cagliari: la vera svolta si è avuta con Lukaku”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ha commentato sul suo canale social, l’importante vittoria del Napoli contro il Cagliari per 4-0. Intanto il pareggio dell’Inter a Monza, da fiducia agli azzurri:

“Vittoria squillante a Cagliari contro una squadra che non avrebbe meritato un passivo così pesante. Il lavoro di Conte sta dando i frutti sperati perché finalmente dispone del centravanti indispensabile per il suo gioco: la vera svolta si è avuta con Lukaku in campo. Se domani sera l’Udinese non vincerà a Parma ed il Verona non farà risultato a Roma contro la Lazio, il Napoli sarà da solo in testa alla classifica di Serie A dopo sole 4 giornate e la pesante sconfitta (3-0) di Verona all’esordio. Poi saranno cavoli amari per tutti: quando Conte raggiunge la vetta, nessuno riesce a buttarlo giù“.

