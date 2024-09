X – Ziliani: “Napoli da scudetto, l’Inter ha messo la Champions nel mirino”

Il giornalista Paolo Ziliani, è intervenuto sui social, per commentare l’andamento del campionato di Serie A. Ha commentato il percorso del Napoli di Conte fino a ora: “Attenzione: se per vincere il 3° scudetto il Napoli ha dovuto aspettare 33 anni, per vincere il 4° potrebbe bastarne uno, l’anno appena trascorso A differenza di Juventus, Milan e Roma che sono chi più chi meno in alto mare, i lavori nel cantiere del capomastro Conte procedono speditamente. La fiammeggiante squadra vista ieri a Cagliari promette grandi cose: e in quanto all’Inter, quest’anno ha chiaramente messo nel mirino la Champions (e ieri a Monza lo si è visto). È ancora la squadra più forte? Sì. Ha ancora più fame? Forse no. Ecco perché sarà una lotta a due fino alla fine”.

