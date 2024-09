Corriere dello Sport – Che show con Lukaku: un altro gol e due assist per un totale di quattro reti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’inserimento di Romelu Lukaku, all’interno del gruppo. Il belga ha già collezionato un altro gol e due assist, per un totale di quattro reti in cui c’è il suo zampino. L’attaccante tanto atteso da Conte, in pochi minuti è diventato già un riferimento vero e proprio per i compagni.

Conte ci ha visto lungo, sapeva che avrebbe dato una grossa mano, conoscendolo molto bene. I compagni lo cercano e poi si propongono, sapendo che la palla con lui è in cassaforte, che il pallone di ritorno arriva (quasi) sempre così come i movimenti in profondità o la sua presenza in area di rigore.

