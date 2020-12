Avv. Cantamessa, che attacco: “Altro che 38, gli scudetti della Juve sono 25”

Cantamessa, che stoccata alla Juventus

L’avv. Cantamessa, molto vicino all’ambiente Milan, è intervenuto in diretta ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Gli scudetti della Juve? Né 38 né 36. Per me sono 25. Quel gol di Muntari è impossibile da mandar giù. L’Inter si lamenta del famoso rigore su Ronaldo, il Milan di un goal non dato. E’ una roba che mi fa inferocire anche oggi. Quel risultato ha condizionato la storia del club. Per il goal di Muntari, Galliani si arrabbiò tantissimo: corse negli spogliatoi. Io non scesi, Berlusconi provò a mantenere la calma. Erano momenti di ira solenne. C’est la vie, ma in forma amara, che ebbe un peso da una parte e dall’altra. Maradona? Non c’è mai stato un solo momento in cui Berlusconi abbia pensato di portare Maradona al Milan. Gli obiettivi erano altri, credo che Diego non fosse in sintonia con i pensieri di Berlusconi, come dire, credo che non ne fosse rappresentativo.”

