Calciomercato Napoli – L’Atletico Madrid parte all’assalto di Milik

Calciomercato Napoli – Con Suarez e Diego Costa fuori causa, l’Atletico Madrid di Simeone prova a portare Milik in Spagna

Milik è più di un’alternativa per l’Atletico Madrid. Stando a quanto riportato da “As” infatti vista la complicata situazione di Diego Costa e l’assenza di Suarez per Covid-19, i colchoneros si sono resi conto di come un terzo attaccante di spessore possa far comodo a Simeone. L’attaccante polacco diventa così l’obiettivo prioritario dal momento che l’argentino non considera Iván Saponjic un giocatore utile nelle rotazioni della prima squadra. L’attaccante polacco ha opzioni come l’Everton e il Tottenham, ma l’Atletico ci proverà.