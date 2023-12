Sky – Azmoun, si teme lesione al polpaccio, per Dybala condizioni da valutare

Il giornalista di Sky, Angelo Mangiante, sui propri canali social, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Azmoun: “In attesa di esami strumentali, Azmoun esce zoppicando dallo stadio: si teme lesione primo grado al polpaccio e stop 15-20 giorni. Per Dybala il problema al flessore sembra meno grave del previsto. Risentimento ma potrebbe non esserci lesione“.

++Aggiornamento Dybala e Azmoun. In attesa di esami strumentali, #Azmoun esce zoppicando dallo stadio: si teme lesione primo grado al polpaccio e stop 15-20 giorni.

Per #Dybala il problema al flessore sembra meno grave del previsto. Risentimento ma potrebbe non esserci lesione — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 10, 2023

