Mazzarri, richiesta alla squadra: vuole cattiveria nelle conclusioni

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su una richiesta di Mazzarri alla squadra. Il tecnico ha toccato un argomento che già in passato fu affrontato da Garcia, ovvero la fase di finalizzazione: “È vero che la stagione è cominciata decisamente male in campionato, ma la Champions e il suo prestigio può ridare splendore e autostima a una squadra smarrita e decisamente al di sotto del proprio rendimento. Mazzarri sta proteggendo i suoi ragazzi, cercando di non dare loro pressione in eccesso.

E gli ha chiesto soprattutto maggiore cattiveria nelle conclusioni. Perché il Napoli, seppur con qualche difficoltà, costruisce gioco ma deve ritrovare i terminali giusti e spietati per segnare e riprendere a vincere”.

