Bacconi: “Napoli troppo passivo, il gol del Milan non è stato casuale”

Bacconi su Napoli-Milan

Il tattico Adriano Bacconi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ trasmissione in onda su Canale 8, commentando Napoli-Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha perso una grande occasione. Quando abbiamo commentato il pareggio con l’Inter c’erano un sacco di delusi, secondo me domenica il Napoli credeva troppo nella vittoria contro un Milan che aveva quantomeno le stesse qualità degli azzurri. Il Milan ha avuto rispetto del Napoli cambiando modulo e cercando prima di tutto di bloccare l’avversario e non prendere gol e poi vedere se c’erano delle possibilità di vincere la partita. Il Napoli è partito sicuro di sé, molto forte, molto bene, poi quando l’avversario ha preso le contromisure si è disunito. A mio avviso ha perso quando avrebbe potuto portare a casa un pareggio molto importante. Poi sul gol del Milan voglio dire che non è una rete casuale o frutto di un rimpallo, il Napoli è stato troppo passivo in quella circostanza”.

