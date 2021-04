Bagni: “Il Napoli sta seguendo un centrocampista della Ligue 1, Osimhen? Più forte di Morata”

L’ex Napoli parla di Victor Osimhen e svela un nome nuovo per il mercato azzurro

Salvatore Bagni, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, in onda su Tele A. L’ex centrocampista del Napoli ha parlato delle questioni in casa azzurra, soffermandosi in particolare su Victor Osimhen e svelando un interessante giocatore della Ligue 1 seguito dal club.

Queste le sue parole:

“Prima di giudicare le prestazioni del nigeriano dobbiamo considerare anche il numero di minuti giocati. Il nigeriano ha saltato tantissime partite. Per me è molto più forte di Alvaro Morata. Boubakary Soumaré, centrocampista ora in forza al Lille. Si tratta di un profilo molto importante, io credo che per acquistarlo servano almeno almeno venticinque milioni di euro. Sul calciatore c’è il forte interesse da parta del Milan, intenzionato a rinforzarsi in vista della prossima sessione di calciomercato, quella in programma per l’estate”.

