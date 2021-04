Napoli, ADL furioso in Lega: “Non faccio partire la Serie A, vi denuncio tutti!”

Il patron del club partenopeo non ha nascosto la sua rabbia

L’edizione odierna del Corriere della Sera parla di un pesante sfogo di Aurelio De Laurentiis in Lega Calcio. Il motivo della sua rabbia sarebbe legato al nodo dei diritti televisivi, tema che da sempre è causa di tensioni e scontri tra i vari club e che, in questo periodo in cui gli introiti sono diminuiti a causa del Covid-19, sta diventando ancora più spinoso.

Questa situazione di stallo starebbe innervosendo il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il quale secondo il quotidiano, sarebbe stanco anche degli attacchi personali di alcuni presidenti, tra cui lo stesso ADL, che lunedì in commissione Var avrebbe accusato la Federazione di essere diretta da incompetenti e incapaci. Stando a quanto si legge, anche ieri i presidenti non avrebbero trovato un’accordo sui criteri di distribuzione della quota dei diritti tv legati al numero degli spettatori. Il presidente azzurro a quel punto sarebbe intervenuto nel seguente modo:

“Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti”.

