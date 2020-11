Bakayoko: il Napoli vuole riscattarlo, si cerca l’accordo con il Chelsea

E’ stato probabilmente l’acquisto più importante dell’ultima sessione di mercato anche se arrivato in prestito ed all’ultimo giorno.

Bakayoko, infatti, ha portato con se quell’equilibrio che mancava in mezzo al campo. Del resto, Gattuso lo ha voluto fortemente al Napoli proprio perchè conosceva i suoi punti di forza. Ora, però, vorrebbe la sua conferma.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri non hanno un accordo per il riscatto essendo stato prelevato in prestito secco, ma un accordo sulla parola per una cifra intorno ai 18 milioni. La sensazione, però, è che alla fine l’accordo si farà.

