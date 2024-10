Cronache di Spogliatoio – Balzaretti: “Lukaku? Deve stare bene fisicamente, con Bremer non ne ha presa una”

L’ex difensore e oggi dirigente sportivo, Federico Balzaretti, ha commentato l’andamento del Napoli in campionato: “Non avere le coppe, per Conte, conta tantissimo. Possono lavorare bene e spingere fino a fine stagione. E’ un fattore, quello fisico. Lukaku, però, deve star bene, perché quando va a giocare con giocatori del suo calibro, come Bremer, non la prende. Ma il belga, come detto, fisicamente ancora non sta bene. Nei big-match Conte dovrà averlo al 100%”.

