Barcellona interessato a Lobotka, arriva la conferma inequivocabile

Stanislav Lobotka sarebbe nel mirino del Barcellona, la conferma arriverebbe direttamente dal Presidente del club catalano.

Il Presidente del Barcellona Joan Laporta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mundo Deportivo dichiarando un interesse per il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka.

Di seguito quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport:

“Intervistato dal Mundo Deportivo, il presidente Joan Laporta ha fatto chiarezza sulla nuova strategia di mercato del Barcellona in vista della sessione estiva: “Ci saranno uno o due innesti, senza pensare ai nomi e al riscontro mediatico. Cerchiamo giocatori che si adattino bene alla squadra e al nostro modo di giocare. Lobotka? Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma prima dovrebbero succedere tante altre cose”, ha detto Laporta. Non mancano le alternative a Lobotka, legato al Napoli da un contratto che scade il 30 giugno 2027. Qualora De Laurentiis non lasciasse partire il metronomo slovacco, il Barcellona punterebbe a uno tra Amadou Onana, 22enne di proprietà dell’Everton, e Aleix Garcia, che si sta esprimendo ad altissimi livelli con la maglia del Girona.”

