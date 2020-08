Barcellona-Napoli, attenzione al giallo se passa il turno: tre i diffidati azzurri

Barcellona-Napoli, attenzione al cartellino giallo in caso di superamento del turno: tre i diffidati azzurri

Barcellona-Napoli, manca sempre meno alla partita più importante dell’anno per il club azzurro. Il tecnico Rino Gattuso può contare praticamente su tutti gli effettivi e schiererà in campo la formazione migliore. Da tenere presente che in caso di superamento del turno, bisognerà fare particolarmente attenzione ai cartellini gialli. In casa Napoli, infatti, sono tre i calciatori che se ammoniti salterebbero i quarti: Mario Rui, Kalidou Koulibaly e Fernando Llorente.

