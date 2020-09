Benevento – Arriva De Bernardo, ulteriore rinforzo per la U16

Benevento – Ulteriore rinforzo per la categoria U16.

Il Benevento calcio preleva un altro giovane calciatore per rinforzare la difesa della categoria Under 16 A-B affidata quest’anno a Mister Dario Rocco, ex tecnico delle giovanili della Avellino.

Si tratta di Teodoro De Bernardo, ruolo difensore centrale, piede destro, alto 186 cm, che farà parte della rosa dei 2005 giallorossa.

De Bernardo, nella scorsa stagione, ha militato nei campionati regionali della scuola calcio “Caravaggio” di Napoli, ora si appresta ad affrontare la sua prima esperienza nel professionismo con grande convinzione e determinazione, ma soprattutto con una maglia dal sapore di serie A.

