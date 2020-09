Calciomercato, Vecino costa troppo. Stop alla trattativa

Vecino, stop alla trattativa

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, la trattativa per Vecino è al momento bloccata. Il centrocampista dell’Inter, era stato offerto qualche giorno fa al Napoli. Le richieste del club nerazzurro, però, sono state ritenute troppo alte da De Laurentiis che ha stoppato le contrattazioni. L’Inter, aveva proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Il club azzurro ha deciso di non investire una cifra così alta, in virtù anche dei problemi fisici del centrocampista uruguaiano. Infatti, Vecino a causa di un intervento subito al menisco dovrà restare fermo almeno fino Novembre.

