Legnago – Presi in prestito due calciatori del Napoli

Il Legnago, club che giocherà nel prossimo campionato di Serie C, comunica l’acquisto di ben 4 giovani. Ecco di chi si tratta nel comunicato ufficiale diramato dal club veronese:

“F.C. Legnago Salus Srl comunica di aver raggiunto un accordo con la società SSC Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Lorenzo Sgarbi e Alessandro Zanoli.

La Società comunica altresì l’arrivo, sempre a titolo temporaneo, del calciatore Edoardo Colombo, sempre a titolo temporaneo, dalla Juventus F. C. Spa. E’ stato poi raggiunto un accordo per la riconferma di Mohammed Amine Chakir, attaccante classe 2000, già protagonista in biancazzurro nella scorsa stagione.”