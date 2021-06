Benevento under 16, il nuovo acquisto arriva da Napoli

Cristian Galdo farà parte del settore under 16 del Benevento.

Il Benevento dà il benvenuto a Cristian Galdo, attaccante classe 2006 che per la prossima stagione indosserà la maglia giallorossa. Il giovanissimo non viene da molto lontano, in quanto ha frequentato una famosa di calcio di San Giovanni a Teduccio: la “New Team San Giovanni”. Cristian Galdo, dunque, si prepara ad una nuova avventura, pronto a farsi conoscere grazie ad i gol proprio come è accaduto nella scuola del capoluogo campano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina, l’agente: “Ha ancora un anno di contratto con il Napoli”

Napoli, rinnovo Insigne: situazione complicata, si vedrà dopo l’Europeo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Hong Kong: niente cauzione per direttore e Ad di Apple Daily