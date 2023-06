La Gazzetta dello Sport – Benitez escluso dalla lista di ADL: nessun ritorno in azzurro.

L’edizione odierna del quotidiano annuncia che Rafa Benitez è fuori dai radar del Napoli. Dopo alcuni segnali lanciati alla società azzurra, aprendo ad un possibile ritorno sulla panchina partenopea, Aurelio De Laurentiis si è detto poco propenso per una strada già percorsa in passato.

“Vincere la Champions è l’obiettivo del nuovo corso del Napoli, Rafa Benitez c’è riuscito quando era a Liverpool e questo, oltre alla conoscenza pregressa dell’ambiente e delle strutture, lo rende credibile per la panchina. De Laurentiis per ora non è orientato verso una soluzione già percorsa in passato, infatti non ha ancora avanzato alcuna proposta allo spagnolo, ma ha fatto intendere che non è detto che la prospettiva resti tale”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sousa-Napoli, in arrivo la fumata bianca. ADL ha scelto il portoghese per il dopo Spalletti

Coppe europee: manca l’ultimo acuto delle italiane

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manchester United, Maguire ufficialmente sul mercato