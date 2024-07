La Gazzetta dello Sport – Berardi, pista percorribile da agosto: dipende dai tempi di recupero

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui possibili acquisti del Napoli:

“Servono due nuovi esterni offensivi alternativi a Politano e Kvaratskhelia ed è per questo che Berardi resta una pista possibile ad agosto, quando si capiranno meglio i tempi di recupero dopo il grave infortunio. E in mezzo al campo serve un giocatore in più: Brescianini è il preferito, ma è indirizzato verso Bergamo. Perché il Napoli è bloccato, deve vendere prima di acquistare. Un problema in più per Conte, che ha ambizioni alte, non medie”.

