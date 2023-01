Rai – Bereszynski, è fatta: sarà un giocatore del Napoli! Oggi le visite mediche.

Ciro Venerato, durante il Tg Sport, ha dato ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Sampdoria, in merito allo scambio tra Zanoli e Bereszynksi: “Imminenti visite mediche per il terzino Bereszynski con il Napoli. Stesso iter per Zanoli. Operazione chiusa da poco. Saranno rispettivamente giocatori di Napoli e Sampdoria prima di domenica. Il portiere Contini dovrà attendere solo pochi giorni. Ritornerà al Napoli, ma dalla prossima settimana”.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

