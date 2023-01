La Gazzetta dello Sport – Kvara non è ancora al meglio: potrebbe partire dalla panchina.

Secondo le testimonianze del quotidiano, le condizioni di Kvaratskhelia sarebbero ancora da rivedere, perché come ha dimostrato con la sua performance contro l’Inter, non è ancora al top della condizione. Per il georgiano, contro la Sampdoria, potrebbe prospettarsi uno scenario del tutto nuovo, ovvero partire dalla panchina. Tuttavia, per lui ci sarebbe spazio nell’ultima mezz’ora, per sfruttare la stanchezza avversaria e dare imprevedibilità in campo, grazie alle sue azioni inaspettate.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-, Politano: “Delusi per la sconfitta, dobbiamo rimetterci con i piedi per terra”

L’Adana punta Demme, Bakayoko non vuole lasciare il Milan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lega Serie B, quattro i contratti depositati ufficialmente, due del Genoa