Bergomi a Sky: “Impressionato dalla Juve e da Dybala!”

Beppe Bergomi, storico difensore nerazzurro e nota voce di SkySport esprime compiacimento per la Juventus.

In diretta sull’emittente satellitare, Bergomi si dice impressionato dall’operato della Juventus nei primi 60 minuti ed inoltre elogia Dybala per come si è preso la responsabilità delle sorti della squadra.

Mi è piaciuto Dybala che ha giocato da uomo squadra. A Danilo do 7 perché dà sempre grande equilibrio. Più in generale, la Juve mi ha sorpreso per i primi 60 minuti che ha giocato. Mi ha impressionato”