Questa sera servirà il miglior Insigne, il capitano ancora nella penombra

Il Napoli attende Lorenzo Insigne, il capitano ancora non è riuscito a spiccare: buone prestazioni e vari tentativi di gol mal riusciti.

La Gazzetta dello Sport, prende in considerazione un aspetto fondamentale del Napoli, ovvero, il suo capitano. Il numero 24 non è ancora riuscito a tirare a segno, se non con un rigore nella prima giornata di campionato. Spalletti attende, queste le parole del giornale:

“A Leicester si è sbloccato Osimhen, dicevamo. Adesso, tocca a Lorenzo Insigne. Nella casella gol segnati è a quota uno, il rigore realizzato al Venezia nella prima giornata. Poi, più niente, se non buone prestazioni e vari tentativi mal riusciti. Nello scorso campionato fu proprio l’attaccante a sbloccare il risultato alla Dacia Arena e sempre su rigore.

E’ una questione di mira, di prendere le giuste misure, perché il capitano ci ha provato, finora, ma i suoi tiri poche volte hanno inquadrato lo specchio della porta. Magari, conterà pure l’aspetto emotivo, la voglia di essere protagonista in tutti i sensi. C’entra poco o nulla, in ogni modo, la questione rinnovo”.

