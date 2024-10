Sky Sport – Bergomi: “Lukaku? Mi aspettavo di più, nelle ultime due partite ha fatto fatica”

Beppe Bergomi, è intervenuto in diretta, per commentare l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. L’influenza del giocatore all’interno della squadra non lo ha convinto appieno, soprattutto contro il Monza: “Nelle ultime due partite ha fatto fatica. Col Monza mi aspettavo di più. Ha fatto qualche sponda ma è troppo poco. Non vedo una conclusione, uno scambio. Secondo voi quanto però la squadra lo sta aiutando? Col 3-4-2-1 forse i movimenti degli esterni gli erano più utili”.

