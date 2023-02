Bergomi sul Napoli: “Una squadra non vince mai per caso”

L’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, attraverso i microfoni di Sky Sport, ha parlato del successo del Napoli contro la Cremonese che lancia ulteriormente gli azzurri in testa alla classifica. Ecco quanto dichiarato:

“Che bisogna dire a questa squadra? E’ la miglior difesa del campionato, ha portato in gol 15 giocatori e sta dominando. Una squadra non vince mai per caso, ma perché arriva da campionati fatti bene. Anche l’anno scorso il Napoli poteva vincere, dopo tanti campionati fatti bene poi arriva quello giusto.”

