Infortunio Osimhen, cosa è successo nella giornata di ieri

Il quotidiano Il Mattino ha riportato cosa sarebbe accaduto nella giornata di ieri in merito all’infortunio di Victor Osimhen.

Nella giornata di ieri è arrivato il referto relativo all’infortunio dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

L’edizione odierna de Il Mattino ha raccontato cosa sarebbe accaduto ieri:

“L’appuntamento a Castel Volturno è alle 13, con De Laurentiis che è a Milano (sconsolato) ma in trepidante attesa del verdetto. Osi arriva con Roberto Calenda, il suo inseparabile agente che era con lui anche nella quattro giorni portoghesi. Osimhen arriva al centro tecnico non nascondendo il proprio nervosismo: sono stati giorni neri, tra la lite in campo con Garcia, il rigore sbagliato a Bologna, i video di TikTok del club azzurro, le foto cancellate con la maglia azzurra, le questioni familiari a Lagos e ora, ciliegina sulla torta, l’infortunio contro l’Arabia Saudita. Il sottile fastidio al ginocchio destro, racconta al suo arrivo, continua ad averlo, c’è ancora, non lo molla. Ha convinto la Nigeria a rispedirlo in anticipo a Napoli, proprio perché non avrebbe avuto senso portarlo in panchina nell’amichevole di ieri con il Mozambico. La diagnosi non lascia scampo, il dottor Canonico esegue altri accertamenti diagnostici: con un simile quadro clinico, diventa praticamente impossibile che il centravanti possa recuperare prima di una quarantina di giorni. Gli ulteriori responsi strumentali non hanno lasciato spazio ai dubbi: lesione di secondo grado al bicipite femorale.”

