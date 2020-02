Napoli, nel 2013 De Laurentiis voleva Diego Lopez: il retroscena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena su Diego Lopez ed il Napoli.

L’estate del 2013, e sembra ieri, quando De Laurentiis lo confessò pubblicamente, prima di decollare, destinazione Londra, per incontrare Rafe Benitez: «Abbiamo sentito Benitez, Pellegrini, Villas Boas, Di Matteo, ho chiamato Kloop, Blanc. Poi ho anche pensato a Diego Lopez del Cagliari, anche se non ha il patentino, ma ho lasciato perdere per non fa irritare Cellino». Sette anni dopo, qualcosa è cambiato: Diego Lopez è di nuovo in Italia, il suo presidente è Cellino, ma stavolta la panchina è quella del Brescia e il Napoli – che poteva rappresentare un approdo, a quel tempo – per lui non è ancora l’ultima spiaggia.

