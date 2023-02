La Gazzetta dello Sport – Massimi, Vasquez da secondo giallo e su Kvara decisione dubbia.

Da Milano non lasciano passare l’errore di Massimi, che ha diretto Napoli–Cremonese. Qui l’analisi del quotidiano:

“Partita non brillante per Massimi che al 50’ non tira fuori il secondo giallo per Vasquez per un brutto pestone (step on foot) del difensore della Cremonese ai danni del connazionale Lozano. Il regolamento parla chiaro: in questo caso il giallo è automatico e Vasquez era già ammonito. A fine primo tempo episodio dubbio in area della Cremonese: Ferrari ostacola Kvara, il contatto c’è ma è lieve e Massimi lascia correre. Decisione che ci può anche stare: in questa stagione di rigori così ne sono stati fischiati pochi”.

Fonte foto: Instagram @lucamassimi88

