Bernardeschi rifiuta Napoli, queste le motivazioni!

Bernardeschi rifiuta il Napoli: Non vuole fare passi indietro in carriera

Federico Bernardeschi rifiuta il Napoli. Il calciatore non vuole trasferirsi al club azzurro e per questo è in stand-by lo scambio con Milik. L’esterno della Juve ha cambiato agente, si è rivolto a Raiola. Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, non accetta di lasciare la Juventus per destinazioni che sarebbero un passo indietro in carriera. Gli piacerebbe un’esperienza in Premier League, il Chelsea ci ha pensato. Nelle ultime ore vi è stato un sondaggio da parte dell’Atletico Madrid.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà su Koulibaly: “C’è l’intesa col calciatore, ora il M. City formulerà una nuova offerta al Napoli”

Ghoulam sempre più vicino al Wolverhampton, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cade da barca a vela, ritrovato vivo dopo tre ore