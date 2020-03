Biasin: “Giocare a porte chiuse unica soluzione”

Biasin: la Lega di Serie A si è messa in un ginepraio senza soluzione e ha perso tanta credibilità

Fabrizio Biasin nel Microfono Aperto di Radio Sportiva, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla possibilità di giocare tutte le partire a porte chiuse.

Questo quanto detto dal giornalista:

SUL GIOCARE A PORTE CHIUSE

“Giocare a porte chiuse è l’unica soluzione, ma in questo momento c’è un’ordinanza che dice di stare ad almeno 1 metro di distanza, quindi in teoria non si potrebbe giocare. Però ci dovrebbero spiegare perché ieri sera la Serie B è scesa regolarmente in campo”

BIASIN SUL MILAN

”Milan? Per il bene del club si deve arrivare ad un cambio di proprietà, perché l’esigenza di Elliott sono i conti e questo non necessariamente combacia con la classifica”.

SULLE PAROLE DI ZHANG

”Parole di Zhang? La forma è sbagliatissima e da condannare, ma la sostanza è assolutamente credibile”.

LEGA DI SERIE A IN UN GINEPRAIO

”La Lega di Serie A si è messa in un ginepraio senza soluzione e ha perso tanta credibilità; in questo momento i presidenti si sentono liberi di prendere decisioni in libertà”.

BIASIN SUL POSTECIPARE EURO 2020?

”Posticipare Euro 2020? Possibilità concreta, grottesco ragionare di torneo itinerante nell’anno del coronavirus”. Conclude Biasin.

