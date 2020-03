Coronavirus – Se dovessero sospendere i campionati la Juventus sarebbe Campione d’Italia!

Il Coronavirus sta seminando panico e confusione. Ecco cosa succederebbe in caso di campionato sospeso

Secondo quanto riferito da Repubblica, alla luce del regolamento, laddove i campionati dovessero essere sospesi per cause di forza maggiore, avrebbe valore la classifica dell’ultima giornata completata. Nel caso della serie A, l’ultima giornata disputata per intero sarebbe la 24esima. Al termine di quel turno la Juve era al primo posto con 57 punti, poi la Lazio con 56 e l’Inter con 54. Al quarto posto l’Atalanta con 45 punti, mentre in Europa League andrebbero Roma e Verona. Retrocesse in Serie B Genoa, Brescia e Spal. La Juve sarebbe dunque campione d’Italia in caso di sospensione definitiva del campionato a causa del coronavirus. E il Napoli? Gli azzurri al termine della 24esima giornata erano solo noni e, quindi, fuori da qualsiasi discorso europeo.

