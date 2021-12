Biasin: “Nandez all’Inter? Impossibile, il Napoli ci può provare”

Il centrocampista del Cagliari è seguito da diversi club in Italia

Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Nel suo intervento ha parlato dell’affare Nahitan Nandez.

Queste le sue parole:

“E’ impossibile che l’Inter faccia un tentativo per Nandez a gennaio. La possibilità che il Cagliari liberi il calciatore c’è, frutto di un’antica promessa finora non mantenuta. In chiave Napoli la pista è fattibile. Ma per l’Inter no perché di mezzali ce ne sono in abbondanza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Tweet del Napoli sulle condizioni di Lozano

Insigne, il Toronto fa sul serio. Offerto ingaggio da 15 milioni a stagione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Nato, risposta forte se ci sarà nuova aggressione russa