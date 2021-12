Europa League: i quotidiani elogiano Eljif Elmas

Con la doppietta contro il Leicester il centrocampista raggiunge Osimhen a quota 4 gol in Europa League

Il Napoli batte il Leicester per 3-2 e si qualifica per i playoff di Europa League. Eljif Elmas segna una doppietta consegna la vittoria al Napoli.

Per lui voti altissimi nelle edizioni odierne dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport – voto 7: “Questa è la sua Coppa: con la doppietta raggiunge Osimhen a quattro gol. Grande intensità”.

Corriere dello Sport – voto 7,5: “Puntuale sul 2-0, meno sul gol di Evans. Poi, però, firma il 3-2 da rapinatore d’area: e vale la qualificazione”.

Tuttosport – voto 7,5: “Doppietta europea determinante per il macedone, diamante grezzo che nell’Europa League continua a splendere”.

Il Mattino – voto 7,5: “Il primo è facile facile, ma il secondo è strepitoso come il duello con Castagne che lo vede spesso vincitore: sempre nel vivo del gioco, sporca la sua partita con il rinvio sbilenco sul primo gol del Leicester e non sempre trova continuità nella sua azione. Ma il terzo gol azzurro è come un Gronchi rosa”.

Voto 7 anche per il Corriere della Sera e 7,5 per Repubblica.

