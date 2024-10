La Gazzetta dello Sport – Bijol nel mirino del Napoli: Manna sul centrale dell’Udinese

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un possibile innesto in difesa. Rafa Marin non è ancora pronto per essere un vero e proprio punto di riferimento, e dunque, il Napoli valuta l’arrivo di un altro centrale per gennaio. L’obiettivo principale del ds Manna, è Jaka Bijol, 25enne sloveno dell’Udinese. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe intascare, con la cessione di Folorunsho alla Lazio. Quella di Bijol al momento è un’idea, non la soluzione.

