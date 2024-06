La Gazzetta dello Sport – Bluff dell’agente di Kvara: si parla da troppo di un accordo col Psg

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, le parole dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia, non fanno altro che destare sospetto. Per quanto riguarda il futuro del georgiano al Napoli, la situazione è complicata. Da mesi il discorso rinnovo è l’argomento principale per De Laurentiis, ma nelle ultime settimane, in Francia gira la voce di una possibile offerta da 8 milioni all’anno da parte del Psg. Nonostante l’allarme sembrava essere rientrato, le ultime parole dell’agente del giocatore, hanno scombussolato l’intero ambiente.

“Ma, a ripensare ora a quell’incontro, viene il sospetto di un grande bluff da parte della delegazione georgiana: in Francia, da settimane, parlano di un sì di Kvara al Psg, per un contratto da circa 8 milioni a stagione che sarebbe impareggiabile per il Napoli”.

