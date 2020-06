Bogà ammette: “Top club Italiani si sono interessati a me, c’è anche il Napoli

Jeremie Bogà ammette l’interesse del Napoli

Quello di Jeremie Bogà resta sempre un nome caldo per il mercato del Napoli, oggi lo stesso attaccante del Sassuolo conferma l’interesse del club azzurro. Di recente il Sassuolo ha riscattato il suo cartellino dal Chelsea, che non ha eservitato il diritto di recompra in cambio di un 20% sulla sua futura vendita. Lo stesso bogà, ha rilasciato un’intervista all’emittente francese RMC nella quale ha dichiarato: Sto prendendo in considerazione l’ipotesi di restare al Sassuolo, ne ho parlato con De Zerbi. Per sono sono del Sassuolo, vedremo cosa accadrà. Ho letto i nomi di tanti grandi club italiani su di me ed è vero. Quando mi vedo accostato a Napoli, Roma, Inter, e Milan è sempre un piacere. Ma per ora sono del Sassuolo e penso a finire questa stagione, raggiungendo i miei obiettivi, poi vedremo. Giocare in Champions o Europa League è un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Per il futuro questo è un obiettivo che ho in mente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Faggiano, DS del Parma: “Lozano è un nome interessante”

Coronavirus, il bollettino del 5 giugno – Numeri dei “positivi” in crescita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Abusa dei tre figli: arrestato pedofilo