Boniek fiducioso sul Napoli: “Accoppiata Scudetto- Champions League possibile”

Boniek, fiducioso sul Napoli, il commento a Radio Kiss Kiss Napoli

Zibì Boniek, vice presidente UEFA è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal:

“Il Napoli non può perdere questo campionato. E’ l’unica squadra che gioca alla grande, sempre allo stesso modo con qualsiasi avversario. Lo scudetto non è ancora vinto perchè mancano 16 giornate, sarebbe la fine del mondo se perdesse questo campionato. Il Napoli deve vincere perchè fa un calcio incredibile. E poi aggiungo: chi lo dice che il Napoli non può fare l’accoppiata Scudetto-Champions League?”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Venerato: “Futuro Osimhen? Può andare via per 150mln. Kvara non in discussione”

Dionisi a Dazn: “Napoli squadra stimolante da affrontare, ci si augura non sia al top”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici