Bonocore: “La differenza la faranno i giocatori organizzati bene nelle loro case”

Giovanni Bonocore, preparatore atletico, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare delle difficoltà per i calciatori di rimettersi in forma.

Queste le sue parole:

“Ci vorrà tempo perché i calciatori hanno avuto uno stop di circa due mesi: se si tornerà a giocare la differenza la faranno i giocatori che in questo periodo si sono organizzati bene nelle loro case per il lavoro fisico e individuale, poi ovviamente avranno bisogno anche del lavoro sul campo.

Il calcio ha bisogno del campo ma anche del lavoro individuale, preceduto da un’attenta analisi scientifica: in Italia purtroppo non c’è mai stata una cultura del lavoro individuale, mi fa piacere oggi che venga molto sponsorizzato anche se purtroppo sappiamo il perché.

I tempi sono stretti, il calciatore è quasi come se tornasse da una vacanza, però in vacanza magari fai altri sport mentre adesso veniamo da due mesi di casa: anche gli stranieri dovranno perdere due settimane per fare l’autoisolamento, speriamo che abbiano lavorato bene altrimenti il ritorno del campionato non sarebbe un grande spettacolo.

L’allenamento è un supporto importante per avere buone prestazioni. Io penso anche ai campionati minori o giovanili: abbiamo tanti giovani che anche loro sono in casa da due mesi, quindi come faranno le società non di elite per farli tornare a dare il meglio?”. Conclude Bonocore.