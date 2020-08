Bradaric sul taccuino di Giuntoli, prima Ghoulam in uscita

Il Corriere dello Sport riporta della trattativa tra Napoli e Lille per il terzino sinistro Bradaric.

Il classe ’99 Bradaric parrebbe entrato nelle mire di Giuntoli per sostituire il partente Ghoulam. I rapporto con Lopez, nonostante la possibile fumata nera per Gabriel, restano ottimi. Bradaric si va quindi ad aggiungere alla lista dei possibili rinforzi sull’out sinistro, Karbownik in primis e Faraoni del Verona più marginalmente.

